سيدة أوكرانيا الأولى: لا تنسوا «مأساة» بلادنا في احتفالات عيد الميلاد المقبل

قالت سيدة أوكرانيا الأولى قبل خطاب ستلقيه أمام نواب البرلمان، اليوم، إنه يجب ألا ينسى الناس الحرب في أوكرانيا في احتفالات عيد الميلاد المقبل.
وذكرت وكالة "بي إيه ميديا" البريطانية، أنه من المنتظر أن تلقي أولينا زيلينسكا كلمة أمام نواب البرلمان اليوم أثناء زيارتها للندن، وذلك بعد أيام من قيام ريشي سوناك بأول زيارة له إلى كييف كرئيس للوزراء للقاء الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.
وفي حديثها في برنامج "توداي" على إذاعة بي بي سي 4، ستحث زيلينسكا الجمهور البريطاني على عدم نسيان "مأساة الغزو الروسي" خلال موسم الأعياد.
كما أشادت زيلينسكا بدعم المملكة المتحدة الصريح لجهود المقاومة الأوكرانية ضد قوات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، حيث تستعد البلاد لقدوم فصل الشتاء.
وقالت للبرنامج: "نشعر بذلك [الدعم القوي] من خلال مساعدة النازحين الأوكرانيين قسرا، ومن خلال المساعدات السياسية والمالية والمساعدات الإنسانية التي نتلقاها من البريطانيين".
وأضافت زيلينسكا: "لقد سئم الأوكرانيون للغاية من تلك الحرب، ولكن ليس لدينا خيار في هذا الشأن. نحن نقاتل من أجل حياتنا. بينما لدى البريطانيين خيار، ويمكنهم التعود على مأساتنا، والتركيز على أمورهم المهمة الخاصة بحياتهم".
وتابعت: "رسالتي للبريطانيين هي كما يلي: إنها ليست مجرد حرب من أجل حريتنا وحياتنا، هذه حرب بين وجهات نظر عالمية متعارضة، أنها حرب من أجل القيم التي يتعين الحفاظ عليها. هذ معركة من أجل الحقيقة والقيم الإنسانية".
وأضافت "نأمل أن موسم عيد الميلاد القريب لن ينسيكم مأساتنا وألا تعتادوا على معاناتنا".
وزارت زيلينسكا أمس الاثنين مقر رئيس الوزراء البريطاني والتقت بزوجته أكشاتا مورتي. ومن المقرر أن يتم بث المقابلة الكاملة في وقت لاحق من اليوم.