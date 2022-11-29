 جيش الاحتلال يدعو لعدم نشر فيديو دهس مجندة القدس - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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جيش الاحتلال يدعو لعدم نشر فيديو دهس مجندة القدس

وكالات
نشر في: الثلاثاء 29 نوفمبر 2022 - 2:10 م | آخر تحديث: الثلاثاء 29 نوفمبر 2022 - 2:10 م
دعا جيش الاحتلال، من سماهم "الجمهور المسؤول" في إسرائيل إلى الامتناع عن نشر مقطع فيديو يوثق عملية دهس استهدفت إحدى مجنداته قرب مدينة القدس المحتلة في وقت سابق اليوم الثلاثاء.

وقال الجيش في بيان مقتضب نشره على حسابه الرسمي في موقع "تويتر" إنه يطلب من "الجمهور المسؤول في إسرائيل الامتناع عن نشر فيديو الدهس في (مستوطنة) كوخاف يعقوب"، شمالي القدس.

وأصيبت مجندة إسرائيلية بجروح وصفت بالخطيرة، في عملية دهس نفذها فلسطيني، قتلته قوات الاحتلال بعد مطاردة قصيرة.

ومنفذ العملية هو راني مأمون فايز أبو علي (45 عاما)، من سكان بلدة بيتونيا قضاء رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة (4.5 كم غرب مدينة القدس) وهو أب لخمسة أطفال.

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