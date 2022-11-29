تشهد الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، غدا الأربعاء، افتتاح جلسات "مؤتمر الأمن المائي العربي - من أجل الحياة والتنمية والسلام"، برئاسة فلسطين، والذي من المقرر أن تستمر فعالياته على مدار يومين، على أن يتم استكمال الفعاليات والجلسات في أحد فنادق القاهرة الخميس المقبل.



ويشارك في المؤتمر نخبة من الوزراء العرب والمتخصصين والخبراء من مختلف دول المنطقة العربية، ومن مختلف المنظمات العربية والإقليمية والدولية المعنية.



ومن المقرر أن تشهد جلسات المؤتمر مناقشة وبحث أهم القضايا الرئيسية المعنية بالأمن المائي العربي ومن أبرزها إدارة الطلب على المياه، وتغير المناخ وإدارة الجفاف، وتنفيذ أجندة 2030 من أجل كفاءة وإنتاجية واستدامة المياه، وتحديات ندرة المياه والحلول، بالإضافة إلى عدد كبير من أهم الموضوعات في هذا الإطار.