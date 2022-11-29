 هيئة مكافحة الفساد العراقية تمنع رئيس جهاز المخابرات السابق من السفر - بوابة الشروق
الثلاثاء 29 نوفمبر 2022 6:02 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد قرار المجلس الأعلى للإعلام بشأن فحص تجاوزات قناة الزمالك بعد حلقات رئيس النادي؟

النتـائـج تصويت

هيئة مكافحة الفساد العراقية تمنع رئيس جهاز المخابرات السابق من السفر

وكالات
نشر في: الثلاثاء 29 نوفمبر 2022 - 4:25 م | آخر تحديث: الثلاثاء 29 نوفمبر 2022 - 4:25 م

أصدرت الهيئة العليا لمكافحة الفساد العراقية، اليوم الثلاثاء، أمرا باستدعاء الرئيس السابق لجهاز المخابرات ومنعه من السفر.

جاء ذلك حسبما أوردتها وكالة الأنباء العراقية "واع" (حكومية).

واتخذت الهيئة الإجراءات ضد المسؤول السابق، بتهمة التراخي في تنفيذ أمر القبض الصادر بحق أحد المديرين العامين في جهاز الاستخبارات العراقية.

وأوضحت الهيئة العليا لمكافحة الفساد العراقية، في بيان لها، أن "الأمر الصادر استنادا إلى أحكام المادة (271) من قانون العقوبات رقم (111 لسنة 1969) المعدَّل، جاء عن تهمة تراخي الرئيس السابق لجهاز المخابرات في تنفيذ أمر القبض الصادر بحقِّ المتهم الهارب، ضياء الموسوي، وتمكينه من الهروب خارج العراق".


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك