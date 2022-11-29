كيربي: واشنطن تأخذ استفزازات كوريا الشمالية على محمل الجد

قال منسق الاتصالات الاستراتيجية في مجلس الأمن القومي الأمريكي، جون كيربي، يوم الاثنين، إن الولايات المتحدة تأخذ على محمل الجد التهديدات التي تشكلها القدرات العسكرية المتطورة لكوريا الشمالية.

كما أكد كيربي في إفادة صحفية بالبيت الأبيض أن "بيونج يانج قد تجري تجربة نووية في أي وقت".

وقال كيربي: "يواصل الرجل تطوير قدرات عسكرية تواصل زعزعة استقرار المنطقة ليس فقط في شبه الجزيرة (الكورية) ولكن في المنطقة ونحن نأخذ هذا الأمر على محمل الجد"، وذلك في إشارة إلى الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون.

وأضاف: "قلنا إننا نعتقد أن كيم يمكنه إجراء تجربة نووية في أي وقت".

وقالت سول وواشنطن إن كوريا الشمالية ربما تكون قد أكملت كل الاستعدادات لما سيكون سابع تجربة نووية لها. وكانت بيونج يانج قد أجرت تجربتها النووية السادسة والأخيرة في أيلول/سبتمبر 2017.

وستأتي التجربة النووية لكوريا الشمالية، إذا أجريت، بعد إطلاق عدد قياسي من الصواريخ، بحسب وكالة يونهاب للأنباء.

وأطلقت بيونج يانج 63 صاروخا باليستيا هذا العام، بما في ذلك 10 صواريخ باليستية عابرة للقارات، وهو ما يزيد مرتين ونصف على رقمها القياسي السنوي السابق البالغ 25 صاروخا، وفقا للسفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة ليندا توماس جرينفيلد.