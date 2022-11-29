تركيا: نواصل الحوار مع سوريا على مستوى وكالات المخابرات

قال المتحدث باسم الرئاسة التركية، إبراهيم قالن، إن تركيا تواصل الحوار مع سوريا على مستوى وكالات المخابرات في الدولتين.



وصرح في تصريحات لقناة "إيهابر": "نحن على اتصال بسوريا على مستوى مديريات المخابرات، ويناقش رئيس استخباراتنا التنسيق مع (النظير) السوري في إطار احتياجاتنا"، وفق وكالة "سبوتنيك".



وأضاف أن الحوار مستمر لتقليل التهديدات التي تتعرض لها تركيا مما سماها "الجماعات الإرهابية" وعلى رأسها حزب العمال الكردستاني.



وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، شدد في شهر أغسطس الماضي، على ضرورة الإقدام على خطوات متقدمة مع سوريا لإفساد العديد من المخططات في هذه المنطقة من العالم الإسلامي، على حد قوله.



وقال أردوغان: "الولايات المتحدة وقوات التحالف هم المغذّون للإرهاب في سوريا في المقام الأول، لقد قاموا بذلك دون هوادة ولا يزالون يواصلون ذلك".



وأضاف: "يتوجب علينا الإقدام على خطوات متقدمة مع سوريا، يمكننا من خلالها إفساد العديد من المخططات في هذه المنطقة من العالم الإسلامي. هدفنا ليس الفوز على نظام الأسد بل مكافحة الإرهاب في شمال سوريا وشرق الفرات".