ماسك: إصلاحات تويتر معركة من أجل مستقبل الحضارة

وصف مالك الشبكة الاجتماعية "تويتر" إيلون ماسك محاولاته لإصلاح هذه الشبكة التي استملكها مؤخرا بأنها "معركة من أجل مستقبل الحضارة".

وكتب ماسك على "تويتر": "هذه معركة من أجل مستقبل الحضارة. إذا ضاعت حرية التعبير حتى في أمريكا، فإن الطغيان فقط هو الذي ينتظرنا".

علق ماسك بهذه الطريقة على منشور أحد المستخدمين. واتهم وسائل الإعلام اليسارية وعمالقة التكنولوجيا بـ "الرغبة الشديدة في السيطرة الكاملة على ما يُنشر" ووصف ما تتعرض له القيادة الجديدة لتويتر من عرقلة عملها بأنه "استجابة مناعية هائلة" لمحاولات إدخال حرية التعبير.

ويعيد ماسك النظر في السياسة التحريرية للشبكة الاجتماعية، ويخفف الرقابة ويمنح العفو للمستخدمين "المحظورين".