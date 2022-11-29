البنك المركزي البرازيلي يتوقع تراجع إجمالي الناتج المحلي



قال ديجو جويلين مدير إدارة السياسة الاقتصادية في البنك المركزي البرازيلي إن تشديد السياسة النقدية بدأ يؤثر على النشاط الاقتصادي، حيث من المتوقع تراجع إجمالي الناتج المحلي مع تراجع معدل التضخم الأساسي، لكنه مازال مرتفعا في أمريكا اللاتينية.



ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء جويلين قوله خلال مشاركته في مؤتمر لبنك الاستثمار الأمريكي جيه.بي مورجان تشيس إن الأسواق مازالت حساسة لأنباء السياسات المالية.



كما حدث في بريطانيا عندما تدهورت أسواق المال بسرعة بعد الإعلان عن حزمة تخفيضات ضريبية كبيرة في عهد حكومة رئيسة الوزراء السابقة ليز تراس قبل التراجع عنها.



وأضاف عضو البنك المركزي البرازيلي أن البنك عندما يضع سيناريو توازن المخاطر، فإنه عادة يراقب تأثير السياسات المالية على معدل التصخم ومصداقية إطار العمل ككل.



وقال إن البنك سيتخذ كل الإجراءات الضرورية لإعادة معدل التضخم إلى المستويات المستهدفة.



وارتفع معدل تضخم أسعار المستهلكين في البرازيل للشهر الثاني على التوالي في أوائل نوفمبر الجاري.



وأظهرت البيانات الرسمية أن أسعار المستهلكين ارتفعت بنسبة 53ر0% من منتصف أكتوبر الماضي، وهي نسبة أقل قليلا من متوسط التقديرات في استطلاع أجرته "بلومبرج" وبلغت 55ر0%. وتباطأ معدل التضخم السنوي إلى 17ر6%.



وتراجعت زيادات تكلفة المعيشة في البرازيل في الأشهر الأخيرة بسبب الزيادات الرئيسية في أسعار الفائدة إلى 75ر13%، والتخفيضات الضريبية التي أقرها الرئيس المنتهية ولايته جايير بولسونارو، في وقت سابق من هذا العام.