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كوريا الجنوبية تقدم 3 ملايين دولار لمبادرة تصدير الحبوب الأوكرانية

سول - أ ش أ
نشر في: الثلاثاء 29 نوفمبر 2022 - 11:23 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 29 نوفمبر 2022 - 11:23 ص
قررت كوريا الجنوبية المساهمة بما قيمته 3 ملايين دولار كمساعدات إنسانية لبرنامج الغذاء العالمي لتوفير الحبوب الأوكرانية للدول المعرضة للمجاعة والجفاف.

وذكرت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية (يونهاب) أن سول قررت الانضمام إلى مبادرة "حبوب من أوكرانيا" التي تهدف إلى تخصيص أجزاء من الحبوب الأوكرانية المصدرة عبر البحر الأسود للدول الفقيرة غذائيا ومنها إثيوبيا والصومال والسودان واليمن.

وأوضحت وزارة الخارجية الكورية "أن دعم الحكومة الكورية لمبادرة حبوب من أوكرانيا يعتبر مساهمة ذات مغزى كدولة محورية عالمية في جهود المجتمع الدولي للمساعدة في تخفيف أزمات الغذاء العالمية".

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