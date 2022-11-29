شولتس يلتقي رؤساء المنظمات الدولية الكبرى العاملة في مجال الاقتصاد والمال



أكد المستشار الألماني أولاف شولتس، اليوم الثلاثاء، أهمية التعاون الدولي في ظل الأزمات الموجودة في العالم.



وفي أعقاب لقاء عقده مع رؤساء منظمات دولية كبرى تعمل في مجال الاقتصاد والمال، قال شولتس في دار المستشارية اليوم: "لا يمكننا مواجهة التحديات الكبيرة إلا معا".



وأعرب شولتس عن اعتقاده بأن إزالة العولمة وفك الارتباطات والسياسة الحمائية ليست هي الحل في مواجهة التحديات مشيرا إلى الحاجة إلى "عولمة ذكية" تتعزز فيها القدرة على الصمود وتُقَلَّص فيها التبعيات.



ونوه شولتس إلى تأثيرات جائحة كورونا ومشاكل سلاسل التوريد، وقال إن الحرب الروسية على أوكرانيا خلقت عواقب بالنسبة للعالم أجمع تتعلق بالاقتصاد والأسعار المرتفعة، بالإضافة إلى الأمن الغذائي وأمن الطاقة.



وأكد شولتس لممثلي صندوق النقد الدولي والبنك الدولي ومنظمة التجارة العالمية ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ومنظمة العمل الدولية بمزيد من التعاون الجيد مع ألمانيا.



وأوضح ديوان المستشارية أن اللقاء الذي ينعقد سنويا تناول تبادل وجهات النظر بشأن السياسة الاقتصادية الدولية.