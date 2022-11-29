 الناتو يتوقع المزيد من الهجمات الروسية على أهداف مدنية بأوكرانيا - بوابة الشروق
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الناتو يتوقع المزيد من الهجمات الروسية على أهداف مدنية بأوكرانيا

الناتو
الناتو
د ب أ
نشر في: الثلاثاء 29 نوفمبر 2022 - 3:06 م | آخر تحديث: الثلاثاء 29 نوفمبر 2022 - 3:06 م
قال أمين عام حلف شمال الأطلسي "الناتو"، ينس ستولتنبرج، اليوم الثلاثاء، إن التحالف يتوقع شن المزيد من الهجمات الصاروخية على أهداف مدنية في أوكرانيا، ردا على ما أسماه بـ"الانتكاسات العسكرية الروسية".

وقال ستولتنبرج، إن روسيا "تهاجم الآن أهدافا مدنية، ومدنا، لأنها غير قادرة على كسب الأراضي، ولتتجنب قيام أوكرانيا بتحرير المزيد والمزيد من الأراضي".

وكرر أمين عام الحلف توقعه من أعضاء الناتو بأن "يبذلوا المزيد" من أجل أوكرانيا، فيما يتعلق بالدفاع الجوي، بالإضافة إلى مساعدة البلاد في إصلاح البنية التحتية للطاقة المتضررة.

وأضاف أن "هجمات (روسيا) الوحشية ضد البنية التحتية المدنية الحيوية، تشجع فقط حلفاء الناتو على بذل المزيد، لأننا نحتاج إلى ضمان عدم فوز روسيا".

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