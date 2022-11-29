أول سفينة تحمل أسمدة روسية تغادر هولندا وتتوجه إلى إفريقيا

أعلن مكتب الأمين العام للأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء، أن أول سفينة تحمل الأسمدة الروسية المحتجزة بسبب العقوبات، غادرت ميناء هولندا، متوجهة إلى إفريقيا.

ومن المتوقع أن تتجه السفينة من هولندا إلى موزمبيق، وعندما تصل السفينة إلى موزمبيق، سيتم نقل الأسمدة إلى مالاوي عن طريق البر، بحسب ما نشره موقع «روسيا اليوم» الإخباري.

ودعت روسيا، منتصف الشهر الجاري، الأمم المتحدة والدول الأوروبية إلى البدء بعملية نقل الـ280 ألف طن من الأسمدة الروسية إلى إفريقيا، والتي احتجزتها عدة دول أوروبية.

وقال نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي، فرشينين في تصريح لصحيفة «إزفيستيا» الروسية، إن «الجانب الروسي اتخذ قرارا بأنه سيقدم تلك الأسمدة مجانا إلى الدول التي تحتاج إليها، وقبل كل شيء في القارة الإفريقية».

وتابع فرشينين: «وبالتالي هذه ليست عملية تجارية، ولم تكن إطالة أمد تسوية هذه القضية للأشهر مفهومة بالنسبة إلينا، وهي مدانة من قبلنا، وإذا كان هناك من تحدث عن الأمن الغذائي وضرورة محاربة الجوع، فكان عليهم أن يتخذوا القرارات فورا لتتجه تلك الأسمدة إلى المكان المخصص لها».