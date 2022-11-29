السفيرة الأمريكية لدى الناتو تشيد بدور رومانيا في الدفاع عن الجناح الشرقي للحلف

أشادت السفيرة الأمريكية لدى حلف شمال الأطلسي جوليان سميث، بالدور الرئيسي الذي تقوم به رومانيا في الدفاع عن الجناح الشرقي للحلف.

وقالت سميث، وفقا لقناة (الحرة) الأمريكية، اليوم الثلاثاء، إن "واشنطن تقف إلى جانب رومانيا والدول الديمقراطية الحليفة الأخرى في الدفاع عن سيادة القانون والازدهار والسلام".

وأضافت أن الولايات المتحدة والدول الأعضاء في حلف الناتو ممتنون لدفع رومانيا جميع مستحقاتها ونفقاتها الدفاعية المتوجب عليها وفق تعهد الاستثمار الدفاعي، الذي ينص على أنه يتعين على الحلفاء دفع 2% من إجمالي ناتجها الوطني على الدفاع.

وأشارت سميث إلى أن رومانيا تتطلع أيضا إلى زيادة مشاركتها في النفقات الدفاعية لتصبح 2.5% من إجمالي ناتجها المحلي، وبذلك تحتل مرتبة الريادة في الاستثمار الدفاعي.