السلطات المغربية تفتح تحقيقا بحق سائح فرنسي للاشتباه بقتله ولديه

أعلنت السلطات المغربية أمس الاثنين أنها فتحت تحقيقا بعد محاولة سائح فرنسي، يشتبه بأنّه قتل ولديه في فندق في مراكش، الانتحار.

وأوضحت المديرية العامة للأمن الوطني المغربي أن التحقيق الذي يجرى تحت إشراف النيابة العامة، يرمي إلى "كشف أسباب وظروف محاولة انتحار سائح فرنسي يبلغ 72 عاما ويشتبه بأنه قتل عن سابق تصوّر وتصميم ولديه القاصرين بعدما حقنهما بمادة مشبوهة".

ويأتي ذلك بعد أن تم العثور على جثتي القاصرين اللذين يحملان الجنسية الفرنسية ويبلغان 9 و13 عاماً داخل غرفة فندق في حيّ سياحي في مراكش، فيما عثر على والدهما الممرض المتقاعد بجانبهما وهو في حال غيبوبة.

وبينت أولى عناصر التحقيق أن جثتي الولدين لم تحملا أي آثار عنف أو مقاومة، في حين أن التشريح جار.

هذا ولم يعثر على ما يشير إلى عنف تعرض له الوالد الذي نقل إلى مستشفى محلّي حيث أدخل العناية المشدّدة.

وذكر المصدر الأمني أن المحققبن عثروا في الموقع على رسالة مكتوبة بخط اليد توضح دوافع المأساة التي تبدو عائلية، وفق ما نقلت "فرانس برس".

كما عثر في الموقع على محاقن طبية مستعملة، فيما استجوبت الشرطة القضائية المغربية في إطار التحقيق الزوجة السابقة للسائح الفرنسي.