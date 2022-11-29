وزراء أوبك بلس يعقدون اجتماعهم المقبل عبر الإنترنت



قالت مصادر مطلعة، إن وزراء تجمع أوبك بلس للدول المصدرة للنفط سيعقدون اجتماعهم المقرر يوم 4 ديسمبر المقبل عبر الإنترنت، بدلا من الاجتماع الشخصي في العاصمة النمساوية فيينا.



وقالت وكالة بلومبرج للأنباء إنه رغم تغيير شكل الاجتماع، فإنه سيشهد مجموعة مهمة من المحادثات مع خسارة أسعار النفط أغلب مكاسبها خلال العام الحالي نتيجة مخاطر ركود الاقتصادات الغربية والاحتجاجات الشعبية في الصين ضد سياسات مواجهة فيروس كورونا المستجد.



وفي أخر اجتماع لأوبك بلس الذي يضم 23 دولة نفطية على رأسها المملكة العربية السعودية وروسيا في أكتوبر الماضي، قرر الوزراء خفض الإنتاج بمقدار مليوني برميل يوميا اعتبارا من بداية نوفمبر الحالي، وهو القرار الذي أثار انتقادات قوية من جانب الولايات المتحدة.



ومنذ الاجتماع السابق، واصلت أسعار النفط تراجعها لتصل إلى أقل مستوياتها منذ بداية العام الحالي، ما دفع بعض أعضاء التجمع إلى الحديث عن إمكانية إقرار خفض جديد للانتاج في اجتماع 4 ديسمبر المقبل.



وأرسلت الرياض للسوق العالمية رسالة واضحة غير معتادة قبل الاجتماع، حيث قال الأمير عبد العزيز بن سلمان وزير الطاقة السعودي إن تجمع أوبك بلس قد يقرر خلال الاجتماع خفضا جديدا في الإنتاج إذا تتطلب الأمر ذلك "لتحقيق التوازن بين العرض والطلب".



ومن بين 16 تاجرا ومحللا استطلعت بلومبرج رايهم خلال الأسبوع الحالي توقع 10 منهم خفضا جديدا للإنتاج بما يتراوح بين 250 ألف برميل ومليوني برميل يوميا. في حين يتوقع المحللون في شركة إف.جي.إي خفض الإنتاج بنحو مليوني برميل يوميا.