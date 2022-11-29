لأول مرة، ينطلق مهرجان الزيتون المصرى بالقاهرة، يوم الخميس المقبل، على مدار خمسة أيام، بدءا من الأول وحتى الخامس من ديسمبر المقبل، بحديقة الأورمان النباتية بالجيزة.

وينطلق المهرجان الأول من نوعه تحت رعاية السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وعلي المصيلحى، وزير التموين، واللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، مع رعاية علمية من مركز البحوث الزراعية ومعهدي بحوث تكنولوجيا الأغذية ومعهد بحوث البساتين ومركز بحوث الصحراء والمركز القومى للبحوث.

وقال الدكتور محمود حسن، رئيس المهرجان إن "مهرجان الزيتون المصري ينطلق نظرا لما تتمتع به مصر من مزايا نسبية فى عالم الزيتون خاصة وأنها تتبادل المركز الاول مع إسبانيا وتركيا في إنتاج زيتون المائده كما أنها أكثر دول العالم تصديرا لزيتون المائدة حيث يصل زيتون المائدة المصرى إلى جميع دول العالم وهو الشعار الذى رفعه المهرجان من مصر لكل الدنيا".

وأوضح حسن أن المهرجان يستهدف تطوير وتغيير مجموعة من الثقافات السائدة في عالم الزيتون وزيت الزيتون ومنها أن زيت الزيتون من أفضل وأجود أنواع زيوت الطعام ولا يفقد القيمة الغذائيه له بالتسخين كما يروج البعض".

وأشار رئيس المهرجان أيضا إلى إلقاء الضوء على الصادرات المصرية ونهجها وكيف يمكن لهذه الصادرات أن تتطور لتحقق عائدا يعادل حجم الصادرات.

ولفت حسن إلى أن المهرجان يشمل إلى جوار معرض التسويق التجارى للمنتجات عدة فعاليات علمية منها محاضرات لكبار علماء زراعة وصناعة الزيتون غير التفاعل المعرفي بين الخبراء وجمهور الحاضرين وكذلك عدة فعاليات ثقافية وترفيهية تستهدف تغيير أنماط استهلاك الزيتون وزيت الزيتون.