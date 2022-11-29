إغلاق ملاهي ديزني شنغهاي مجددا بسبب كورونا في الصين

أغلقت ملاهي ديزني شنغهاي، أبوابها مجددا في ظل تطبيق إجراءات صارمة لمكافحة فيروس كورونا في الصين.

ولم تقل الملاهي، لدى إعلانها عن تلك الخطوة، اليوم الثلاثاء، إلى متى ستظل مغلقة.

وكانت الملاهي قد فتحت أبوابها منذ عدة أيام بعد إغلاق بسبب فيروس كورونا، وبسبب قيود الحكومة الصارمة، اضطرت الملاهي للإغلاق عدة مرات هذا العام.

وبعد زيادة مستمرة في حالات الإصابة بكورونا في أنحاء البلاد، أعلنت اللجنة الصحية في الصين عن تراجع طفيف في حالات الإصابة اليومية الجديد إلى نحو 38 ألفا و400 حالة لأول مرة اليوم الثلاثاء.

وكانت الصين قد سجلت أكثر من 40 ألف حالة إصابة إضافية أمس الاثنين.