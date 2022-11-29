 إغلاق ملاهي ديزني شنغهاي مجددا بسبب كورونا في الصين - بوابة الشروق
الثلاثاء 29 نوفمبر 2022 11:39 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد قرار المجلس الأعلى للإعلام بشأن فحص تجاوزات قناة الزمالك بعد حلقات رئيس النادي؟

النتـائـج تصويت

إغلاق ملاهي ديزني شنغهاي مجددا بسبب كورونا في الصين

د ب أ
نشر في: الثلاثاء 29 نوفمبر 2022 - 11:28 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 29 نوفمبر 2022 - 11:28 ص

أغلقت ملاهي ديزني شنغهاي، أبوابها مجددا في ظل تطبيق إجراءات صارمة لمكافحة فيروس كورونا في الصين.

ولم تقل الملاهي، لدى إعلانها عن تلك الخطوة، اليوم الثلاثاء، إلى متى ستظل مغلقة.

وكانت الملاهي قد فتحت أبوابها منذ عدة أيام بعد إغلاق بسبب فيروس كورونا، وبسبب قيود الحكومة الصارمة، اضطرت الملاهي للإغلاق عدة مرات هذا العام.

وبعد زيادة مستمرة في حالات الإصابة بكورونا في أنحاء البلاد، أعلنت اللجنة الصحية في الصين عن تراجع طفيف في حالات الإصابة اليومية الجديد إلى نحو 38 ألفا و400 حالة لأول مرة اليوم الثلاثاء.

وكانت الصين قد سجلت أكثر من 40 ألف حالة إصابة إضافية أمس الاثنين.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك