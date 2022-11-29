تقرير أممي يوصي بتصنيف الحاجز المرجاني العظيم كموقع تراث عالمي معرض للخطر

قال تقرير للأمم المتحدة طال انتظاره، إنه ينبغي تصنيف الحاجز المرجاني العظيم قبالة الساحل الشرقي لأستراليا على أنه موقع تراث عالمي معرض للخطر.

ويعد تقرير منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) الصادر تحت عنوان "بعثة الرصد التفاعلية للحاجز المرجاني العظيم"، نتيجة لزيارة في آذار/مارس ، قام خلالها الفريق بجولة في الشعاب المرجانية و "التقى بمجموعة واسعة من أصحاب المصلحة".

وخلص فريق الرصد إلى أن الشعاب المرجانية، التي تمتد على أكثر من 340 ألف كيلومتر مربع، "تواجه تهديدات كبيرة" وأوصى بإدراجها "على قائمة التراث العالمي المعرض للخطر".

ويقول التقرير إن الشعاب المرجانية "تأثرت بشكل كبير بتغير المناخ" على الرغم من "الجهود العلمية والإدارية التي لا مثيل لها" التي بذلت في السنوات الأخيرة ، وأن قدرتها على التعافي "معرضة للخطر بشكل كبير ، لاسيما بسبب تدهور جودة المياه، وإن لم يكن بشكل حصري".

ويضيف أنه على الرغم من أن الخطط المعمول بها شاملة فإنها "تفتقر إلى أهداف واضحة لتغير المناخ وتدابير التنفيذ التي هي في أمس الحاجة لحماية" الشعاب المرجانية ، فضلا عن عدم "تنفيذها بالكامل ، لاسيما فيما يتعلق بجودة المياه وأنشطة مصايد الأسماك".

ويشير التقرير أيضا إلى أن الحكومة الأسترالية لا تزال بحاجة إلى تمرير قوانين تكرس هدفا يتمثل في صافي انبعاثات صفرية بحلول عام 2050، وهو هدف يقول إنه "لا يزال طموحا".

وقالت وزيرة البيئة تانيا بليبيرسيك إنه في حين تدرك الحكومة الأسترالية أن التقرير قد يكون "مثيرا للقلق"، فإن القرار النهائي بشأن التصنيف سيعود إلى لجنة التراث العالمي عندما تجتمع العام المقبل.

وفي تموز/يوليو 2021 ، واجه الحاجز المرجاني العظيم خطرا بإمكانية تصنيفه كموقع تراث عالمي معرض للخطر من قبل اليونسكو ، لكنه نجا من القائمة الحمراء بعد ضغوط من أستراليا ومن المقرر مناقشة قرار جديد في عام 2023.