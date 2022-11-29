الصين تسجل 3561 إصابة جديدة محلية العدوى بكوفيد-19

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ذكرت لجنة الصحة الوطنية في الصين اليوم الثلاثاء أن البر الرئيسي للبلاد سجل 3561 حالة إصابة مؤكدة بكوفيد-19 منقولة محليا خلال الساعات الـ 24 الماضية.

وأضافت اللجنة أنه تم تسجيل إجمالي 34 ألفا و860 إصابة محلية جديدة، دون أعراض، بحسب ما أوردته اليوم وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا).

وغادر 2786 مريضا بكوفيد-19 المستشفيات بعد تعافيهم من المرض في البر الرئيسي الصيني أمس الاثنين.

ولم يسجل البر الرئيسي للصين أي حالات وفاة جديدة مرتبطة بكوفيد-19 في الصين أمس الاثنين، لتستقر حصيلة الوفيات عند 5233 حالة وفاة.