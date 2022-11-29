 رئيسة الحكومة التونسية تصل إلى الجزائر - بوابة الشروق
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رئيسة الحكومة التونسية تصل إلى الجزائر


نشر في: الثلاثاء 29 نوفمبر 2022 - 6:47 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 29 نوفمبر 2022 - 6:47 ص

وصلت رئيسة الحكومة التونسية نجلاء بودن، اليوم الاثنين، إلى الجزائر في زيارة عمل تدوم يوما واحدا، وفق ما أكدته الصفحة الرسمية للوزير الأول الجزائري.


وحسب بيان رئاسة الحكومة الجزائرية، فقد استقبل رئيس الوزراء أيمن بن عبد الرحمن، رئيسة الحكومة التونسية نجلاء بودن، لدى وصولها إلى مطار الجزائر الدولي، في إطار زيارة عمل إلى البلاد تستمر يوما واحدا.

وتأتي الزيارة بعد يومين من زيارة قام بها وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة، إلى تونس، نقل خلالها إلى الرئيس قيس سعيّد رسالة من نظيره الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون.


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