وزير الخارجية الإيطالي: هزيمة أوكرانيا الآن تعني الاستسلام وليس السلام

قال وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاجاني، اليوم الثلاثاء، إن هزيمة أوكرانيا أمام روسيا ستكون بمثابة استسلام وليس سلام.



ونقلت وكالة الأنباء الإيطالية "أنسا" عن تاجاني قوله لدى وصوله إلى بوخارست للمشاركة في اجتماع وزراء خارجية حلف شمال الأطلسي "الناتو": "لا سلام بدون تحقيق العدالة للشعب الأوكراني".



وأضاف: "يجب أن نعمل من أجل تحقيق السلام، لكن طالما تعرضت أوكرانيا للغزو، سيكون من الصعب الجلوس إلى طاولة المفاوضات".



وتابع وزير الخارجية الإيطالي: "هزيمة أوكرانيا الآن تعني الاستسلام، ولا تعني السلام".



ويعقد وزراء خارجية الحلف العسكري الغربي اجتماعا في العاصمة الرومانية اليوم، لمناقشة تقديم مزيد من الدعم لأوكرانيا في ظل الهجمات الصاروخية الروسية، بما في ذلك توفير المزيد من الدفاع الجوي.