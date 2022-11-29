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اكتشاف متفجرات من زمن الحرب بمدينة كانتربري البريطانية

أ ش أ
نشر في: الثلاثاء 29 نوفمبر 2022 - 11:31 م | آخر تحديث: الثلاثاء 29 نوفمبر 2022 - 11:31 م

أخلت الشرطة البريطانية في مقاطعة "كنت" المنازل والشركات، اليوم الثلاثاء، بعد اكتشاف "متفجرات من زمن الحرب" في حديقة بمدينة كانتربري.

وأكدت شرطة مدينة كانتربري أنه تم إغلاق الطرق بينما تحقق الشرطة في النتائج في وسط كانتربري، حيث تعتقد الشرطة أن المتفجرات تشبه "قذائف المدفعية،" بحسب صحيفة "اكسبريس" البريطانية.

وقال متحدث باسم الشرطة: إنه تم استدعاء الشرطة بمقاطعة "كنت" اليوم الثلاثاء، بسبب العثور على ما يشبه قذائف المدفعية في حديقة منزل سكني في منطقة سانت بيترز بليس في كانتربري.

وسيحضر فريق من وزارة الدفاع للمنطقة لدراسة ما يشتبه في كونه قذائف مدفعية كما أقامت الشرطة طوقا أمنيا بالمنطقة كإجراء احترازي.

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