مقر الدفاع الإقليمي: تحرير 3 مناطق في جمهورية دونيتسك الشعبية

أعلن مقر الدفاع الإقليمي في جمهورية دونيتسك الشعبية، اليوم الثلاثاء، قيام قوات الجمهورية بتحرير ثلاث مناطق سكنية بدعم ناري من القوات الروسية.



ونقلت وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية عن مقر الدفاع الإقليمي قوله في رسالة عبر "تلجرام": "قامت مجموعة من قوات جمهورية دونيتسك الشعبية، وبدعم ناري من القوات المسلحة الروسية، بتحرير (مناطق) بيرشي ترافنيا وأندريفكا، في 29 من نوفمبر 2022، على أراضي جمهورية دونيتسك الشعبية".



جدير بالذكر أن وزارة الدفاع الروسية كانت قالت في وقت سابق من الشهر الجاري إنها حققت تقدما طفيفا في منطقة دونيتسك شرقي أوكرانيا.



ومع ذلك، أشار الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، في خطاب مصور، بشكل خاص إلى هجمات روسية شديدة على دونيتسك، قائلا إن "هناك جحيما حقيقيا".



وتعرضت القوات الروسية مؤخرا إلى خسارة فادحة في خيرسون. وعقب هجمات أوكرانية مضادة ناجحة، انسحبت هذه القوات من العاصمة الإقليمية خيرسون ومناطق أخرى شمال غربي نهر دنيبرو، بعد أكثر من ثمانية أشهر من بدء الحرب.