الرئيس الروسي: حقوق مواطنينا وحريتهم يكفلها الدستور ولا ننساها

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن حقوق المواطنين وحرياتهم يكفلها الدستور وهي مصونة ولا يجوز نسيانها أبدا.

وأكد بوتين - خلال كلمة له في مؤتمر القضاة لعموم روسيا أوردتها قناة "روسيا اليوم" - أن التحديات والتهديدات التي تواجهها روسيا الآن لا يمكن أن تبرر اتباع نهج سطحي أو اتهامي في إجراءات المحاكمة والتحقيق وكافة الإجراءات القانونية الأخرى.

وشدد على ضرورة دمج النظام القضائي في الأراضي الجديدة في النظام الروسي في وقت قصير، حيث أكد على ضرورة أن يتمتع المواطنون بالحق في الحماية القضائية، وأن تكون حقوق وحريات المواطنين في روسيا ثابتة.