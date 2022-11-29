الأسطول السابع الأمريكي: بيان بكين بشأن حرية الملاحة في بحر الصين الجنوبي مغلوط

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قال الأسطول السابع الأمريكي، في بيان، إن البيان الذي أصدرته الصين بشأن حرية العملية الملاحية لحاملة الطائرات الأمريكية "يو أس أس تشانسلورسفيل" في بحر الصين الجنوبي، اليوم الثلاثاء، "مغلوط".

وذكرت وكالة "بلومبرج" للأنباء أن البيان الأمريكي أشار إلى أن تصرف الصين "يخالف" رؤية الولايات المتحدة بشأن إبقاء منطقة المحيطين الهندي والهادئ حرة ومفتوحة.

وأضاف البيان، أن الصين تؤكد "مزاعم بحرية مفرطة وغير مشروعة في بحر الصين الجنوبي، على حساب جيرانها بجنوب شرق آسيا".

وتابع أن لا شيء "تقوله الصين خلاف ذلك سيردع" الولايات المتحدة عن الدفاع عن كل دولة ترغب في الطيران أو الإبحار أو العمل حيثما يسمح القانون الدولي.

وقال البيان إن "يو أس أس تشانسلورسفيل" نفذت مهمتها وفقا للقانون الدولي.

وغادرت السفينة التابعة للأسطول السابع المنطقة، وواصلت عملياتها في بحر الصين الجنوبي في ختام العملية.

وقال الجيش الصيني، في وقت سابق، إن السفينة الحربية الأمريكية تنتهك سيادة الصين.