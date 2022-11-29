الرئيس الباكستاني يؤكد دعم فلسطين في وجه القمع الإسرائيلي

أكد الرئيس الباكستاني الدكتور عارف علوي، اليوم الثلاثاء، دعم باكستان الثابت لفلسطين ضد الطغيان والاحتلال غير الشرعي من جانب القوات الإسرائيلية.



ونقلت وكالة أنباء "أسوشيتد برس" الباكستانية عن علوي قوله في رسالة اليوم، بمناسبة اليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني: "دعمت باكستان تاريخيا النضال المشروع للفلسطينيين وستواصل ذلك".



وأضاف الرئيس علوي، أنه يمكن للصوت والعمل الجماعيين تحقيق السلام والأمن للفلسطينيين، معربا عن أمله في أن تتغلب العدالة والإنصاف على الطغيان والقمع.



وأعرب الرئيس الباكستاني، عن أمله في أن ينتصر ضمير العالم على المصالح الشخصية الضيقة.



كما شدد على أن باكستان تؤيد تأييدا تاما الموقف الفلسطيني واستعداده للتفاوض من أجل التوصل لاتفاق سلام يستند إلى الشروط المعترف بها دوليا وحدود ما قبل عام 1967.



وقال إن الاتفاق يجب أن يكون تحت مراقبة دولية، وأن يخضع الأطراف للمساءلة، وفي إطار زمني محدد وملزم، على أن تكون القدس الشرقية عاصمة لدولة فلسطين.



وأشار علوي إلى أن أكثر من سبعة عقود ونصف شهدت انتهاكات منهجية ومتزايدة للفلسطينيين على أيدي الإسرائيليين.