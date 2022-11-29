أمريكا تدعو إثيوبيا للإسراع في استئناف خدمات الاتصالات بالمناطق المتضررة من النزاع

دعت الولايات المتحدة، حكومة إثيوبيا إلى الإسراع باستئناف خدمات الاتصالات السلكية واللاسلكية، بما في ذلك الإنترنت، في المناطق المتضررة من النزاع بين الحكومة الإثيوبية وبين جبهة تحرير تيجراي، على النحو المنصوص عليه في اتفاقية 2 نوفمبر لوقف الأعمال العدائية.

وذكرت وزارة الخارجية الأمريكية، في بيان صحفي نشرته عبر موقعها الإلكتروني، اليوم الثلاثاء أن السفير الأمريكي المتجول للفضاء الإلكتروني والسياسة الرقمية ناثانيال سي فيك يزور حاليا أديس أبابا بإثيوبيا لمدة 3 أيام لحضور الاجتماع السنوي السابع عشر لمنتدى حوكمة الإنترنت ولقاء نظرائه الأفريقيين.

ويشارك السفير الأمريكي، بحسب البيان، في اللجان رفيعة المستوى التي تتناول الثقة والأمان، بالإضافة إلى إدارة البيانات وحماية الخصوصية، بمشاركة خبراء السياسة من مكتب الفضاء الإلكتروني والسياسة الرقمية بوزارة الخارجية ومكتب شؤون المنظمات الدولية ومكتب الشؤون الأفريقية، بالإضافة إلى مسؤولين أمريكيين آخرين.

وعلى هامش برنامج لمنتدى حوكمة الإنترنت، سيجتمع فيك والمشاركون من الحكومة الأمريكية مع مجموعة من المسؤولين ومنظمات المجتمع المدني وأصحاب المصلحة الآخرين لمناقشة أهمية إدارة الإنترنت لأصحاب المصلحة المتعددين، لدعم عمل المنتدى وللمشاركة في قضايا السياسة العامة الرئيسية المتعلقة بالإنترنت، بما في ذلك أهمية حماية حقوق الإنسان عبر الإنترنت والحرية الرقمية في جميع أنحاء العالم.

وأثناء وجوده في أديس أبابا، سيجتمع ناثانيال سي فيك مع البعثة الأمريكية لدى الاتحاد الأفريقي ويتفاعل مع الممثلين الدائمين الآخرين لدى الاتحاد الأفريقي للتأكيد على مجموعة قضايا الفضاء الإلكتروني والسياسة الرقمية ذات الأهمية المتبادلة للولايات المتحدة والدول الأعضاء في الاتحاد الأفريقي.