توقيف 5 رجال شرطة أمريكيين لاتهامهم بالتسبب في شلل رجل أسود

أعلن ممثلو الادعاء في أمريكا، أمس الاثنين، اعتقال 5 من ضباط شرطة نيو هافن، وتوجيه اتهامات لهم بتورطهم في حادث أسفر عن إصابة رجل أسود بالشلل، في وقت سابق من العام الحالي، وذلك خلال فترة احتجازه لدى الشرطة.

ووُجّه للضباط أوسكار دياز، وجوسلين لافاندير، ورونالد بريسلي، ولويس ريفيرا والرقيب بيتسي سيغي، تهمتي التعريض المتهور للخطر من الدرجة الثانية، والقسوة على الأشخاص، بحسب محامي ولاية نيو هافن، جون بي دويل جونيور، وفقا لشبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية.

وتعتبر كلتا التهمتين جُنح، وتم الإفراج عن الضباط الخمسة بكفالة قدرها 25 ألف دولار.

وتنبع التهم من حادث وقع في 19 يونيو الماضي، وتتعلق برجل يدعى، راندي كوكس، يبلغ من العمر 36 عاما، عندما ألقى الضباط الخمسة القبض عليه لحيازته إجراميا لسلاح ناري، وكانوا ينقلونه في شاحنة، حيث أصيب بجروح أسفرت عن تعرضه لشلل من صدره إلى أسفل.

وفي شهر أكتوبر الماضي، تم إسقاط جميع التهم الموجهة إلى كوكس، وفقا لمكتب كاتب المحكمة العليا في نيو هافن.

وأظهر شريط فيديو للمراقبة لاعتقال كوكس من قبل الضباط، وهم يضعونه في مؤخرة سيارة شرطة لا تحتوي على أحزمة أمان.

وقال محاموه إنه أثناء توقف السيارة بشكل مفاجئ، ألقي كوكس برأسه أولا في الجدار الخلفي للشاحنة، وطلب من الضباط مرارا وتكرارا مساعدته، وقال لهم إنه لا يستطيع الحركة، وأنه يعتقد أن رقبته مكسورة.

ووفقا لشرطة نيو هافن، لم يتلق راندي كوكس عناية طبية فورية وقت وقوع الحادث.

وأكدت عائلة كوكس ومحاموه أن إصابته بالشلل جعلته غير قادر على الاعتناء بنفسه، ولم ينل سوى فرصة ضئيلة لكسب لقمة العيش لبقية حياته.

وفي شهر سبتمبر، رفع كوكس دعوى قضائية اتحادية بقيمة 100 مليون دولار ضد مدينة نيو هافن وضباط إدارة شرطة نيو هافن.