روسيا تعتزم إرسال عمال للقيام بعمل قسري في مصنع أسلحة



أكدت إدارة السجون الروسية، عزمها إرسال 250 سجينا صدرت بحقهم أحكام بالعمل القسري في جبال الأورال للعمل في مصنع أسلحة.



ونقلت وسائل إعلام روسية عن الإدارة قولها إن هؤلاء العمال سيعملون في شركة اورالفاجونزافود للصناعات الثقيلة في مدينة نيجني تاجيل كمشغلين للآلات والرافعات وعمال أخشاب وعمال لحام.



ووفقا لتقارير، يأتي العمل مع بعض الامتيازات، على سبيل المثال، لا يقيم السجناء في زنزانات ولكن في مهجع ولديهم خيار الإقامة مع أقارب.



يذكر أنه لا يمكن التحقق من هذه التقارير بشكل مستقل.



وتعد شركة اورالفاجونزافود واحدة من أكبر شركات الدفاع الروسية، حيث تشتهر بانتاج الدبابات القتالية مثل "تي-72"، وحتى "تي-14" الجديدة.