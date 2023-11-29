أرامكو السعودية: إنجاز عدة مشاريع في جازان باستثمارات تتجاوز 90 مليار ريال

أعلن رئيس التكرير والكيميائيات والتسويق في أرامكو السعودية، محمد بن يحيى القحطاني، اليوم الأربعاء، أن الشركة نفذت عدة مشاريع في جازان (جنوب غرب) المملكة باستثمارات تجاوزت 90 مليار ريال.

وقال القحطاني، خلال منتدى جازان للاستثمار 2023 الذي انطلق اليوم، إن من أبرز تلك المشاريع إنشاء مصفاة جازان، التي تعد أحد أضخم مشاريع التكرير على مستوى العالم، لمعالجة أكثر من 400 ألف برميل في اليوم من النفط، إضافة إلى محطة توليد الطاقة.

وأشار إلى أنه لأول مرة في الشرق الأوسط، سينتج مجمع جازان للتكرير والبتروكيميائيات المتكامل، مُركّز الفانيديوم، وهو معدن يرتبط بقطاع صناعة الطاقة النظيفة.

وأوضح القحطاني: "تمكنّا من البدء في تصدير منتجات متنوعة وعالية القيمة، تمتد من البنزين والديزل، والمواد الكيميائية، إلى الطاقة الكهربائية الأكثر استدامة".

وأضاف: "نفذت الشركة في جازان أحد أكبر المشاريع من نوعه على مستوى العالم لإنتاج الكهرباء، يعمل بتقنيتي التغويز والدورة المركبة المتكاملة للوقود، وتبلغ طاقته الإنتاجية 3800 ميجاواط من الكهرباء لتلبية حاجة المصفاة، إضافة للصناعات المحلية والمنازل والمنشآت التجارية في المنطقة".

وسلمت أرامكو السعودية الهيئة الملكية لمنطقة جازان وبلدية بيش وحرس الحدود 19 مشروعًا، كجزء من الخطة الرئيسة لتطوير المدينة؛ منها الميناء التجاري، ومحطة لتحلية المياه المالحة، وأنظمة الطرق والإضاءة، ما من شأنه جذب استثمارات تحويلية أخرى.

وانطلقت اليوم فعاليات "منتدى جازان للاستثمار 2023"، الذي يستمر على مدى يومين للتعريف بالفرص الاستثمارية والميزات النسبية للمنطقة.