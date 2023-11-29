انطلاق فعاليات ندوات المشاركة الإيجابية في القضايا الوطنية والمجتمعية بمساجد جنوب سيناء

أطلقت مديرية الأوقاف بجنوب سيناء، مساء اليوم الأربعاء، ندوات علمية بالمساجد الكُبرى، بعنوان "المشاركة الإيجابية في القضايا الوطنية والمجتمعية"، في إطار دور وزارة الأوقاف العلمي والدعوي والتثقيفي، وذلك تحت رعاية الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، واللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء.

وقال الشيخ السيد يوسف غيط، وكيل وزارة الأوقاف بجنوب سيناء، إنه جرى تنظيم ندوتين عن المشاركة الإيجابية في القضايا الوطنية والمجتمعية بمدينة شرم الشيخ، إحداهما بمسجد الصحابة، والأخرى بمسجد المصطفى، حاضر فيهما الشيخ عماد خضر، مفتش المساجد بإدارة أوقاف شرم الشيخ، والشيخ محمد رجب، إمام مسجد الصحابة، والدكتور محمد الشاذلي، إمام مسجد المصطفى، والشيخ عبد الرحيم المغازي، إمام مسجد حي النور.

وأوضح وكيل وزارة الأوقاف في تصريح اليوم الأربعاء، أن يجري عقد الندوات عقب صلاة العشاء، ويحاضر بها مشايخ مديرية الأوقاف، بهدف توضيح دور كل مواطن في بناء وطنه، وأن المشاركة هي أساس المسئولية الاجتماعية، والطريق لتحسين مستوى حياة الشعوب، وتنمية وعيهم مما يسهم في البناء والتنمية للجمهورية الجديدة، ومواجهة المشكلات والتحديات بفكر مبتكر.

وأشار إلى أن هذه الندوات تعد فرصة لتبادل الرأي والمعرفة السليمة، ورفع الوعي لبناء الدولة، لكونها تتضمن مفهوم المشاركة السياسية وأشكالها ومقوماتها وآثارها، وتعزيز الولاء والانتماء للوطن.