مؤتمر جماهيري لدعم الرئيس السيسي في الانتخابات الرئاسية بسمالوط المنيا

نظمت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان في سمالوط بمحافظة المنيا، ونقابة الأشراف، اليوم الأربعاء، مؤتمرا جماهيريا لدعم وتأييد الرئيس عبد الفتاح السيسي وترشحة لفترة رئاسية جديدة.

حضر المؤتمر عدد كبير من أهالي سمالوط، بالإضافة إلى قيادات المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، ونقابة الأشراف، ورجال الدين، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ.

افتتح المؤتمر خيري فؤاد نقيب المعلمين، والذي أكد أن الرئيس السيسي هو رجل السلام والتنمية، وقد حقق العديد من الإنجازات خلال فترة حكمه، بما في ذلك القضاء على الإرهاب، وتحقيق الاستقرار السياسي والاقتصادي، وتطوير البنية التحتية.

وأضاف نقيب معلمي سمالوط أن الرئيس السيسي يحظى بدعم شعبي كبير، وهو ما ظهر جليا في هذا المؤتمر الجماهيري الحاشد.

وعرض فريق الطلبة بالمرحلة الثانوية، فقرات من الأغاني الدينية والوطنية، وأبيات الشعر، كما ألقى النائب توحيد تامر عضو مجلس النواب، كلمة أعرب فيها عن دعمه وتأييده للرئيس السيسي، مؤكدا أنه رجل المرحلة، وقاد البلاد إلى بر الأمان بعد سنوات من الفوضى والاضطراب.

وأضاف أن الرئيس السيسي يسعى إلى تحقيق التنمية الشاملة في جميع المجالات، ورفع مستوى معيشة المواطنين.

وأكد الدكتور سمير رشاد أبو طالب النائب السابق، أن الرئيس السيسي هو رجل الأقدار، وقد أراد الله أن يقود مصر في هذه المرحلة الدقيقة من تاريخها.

كما ألقى القمص داود ناشد وكيل مطرانية سمالوط، كلمة أعرب فيها عن دعمه وتأييده للرئيس السيسي، مؤكدا أنه رجل الوطنية والكرامة، وقد حقق العديد من الإنجازات في مجال حقوق الإنسان.

وأضاف أن الرئيس السيسي يسعى إلى بناء مصر الحديثة، وتحقيق العدالة الاجتماعية لجميع المصريين.

وألقى الشيخ أحمد مخلوف مدير إدارة أوقاف سمالوط، كلمة أعرب فيها عن دعمه وتأييده للرئيس السيسي، مؤكدا أنه رجل المرحلة، وقد حقق العديد من الإنجازات في مجال التنمية الدينية، وأنه يسعى إلى بناء مصر الحديثة، ونشر السلام والمحبة بين جميع المصريين.

وألقى فريد الشريف، نقيب أشراف سمالوط، كلمة أعرب فيها عن دعمه وتأييده للرئيس السيسي، مؤكدا أنه رجل الشعب، وقد حقق العديد من الإنجازات في مجال حقوق العمال.

وأضاف أن الرئيس السيسي يسعى إلى بناء مصر الحديثة، وتوفير حياة كريمة لجميع المصريين.

واختتم المؤتمر مجدي أبو عيطة، والذي أكد أن الرئيس السيسي هو رجل مصر الحقيقي، وقد حقق العديد من الإنجازات في جميع المجالات، ويجب أن يحظى بدعم وتأييد جميع المصريين، وأنه هو السبيل الوحيد لتحقيق التنمية الشاملة وبناء مصر الحديثة.