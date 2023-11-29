 الخط الثالث للمترو يعلن مد العمل لساعة إضافية أيام الخميس لمدة شهر - بوابة الشروق
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الخط الثالث للمترو يعلن مد العمل لساعة إضافية أيام الخميس لمدة شهر

ميساء فهمي
نشر في: الأربعاء 29 نوفمبر 2023 - 2:59 م | آخر تحديث: الأربعاء 29 نوفمبر 2023 - 2:59 م

أعلنت شركة آر إيه تي بي ديف للنقل كايرو، الشركة المسئولة عن تشغيل وإدارة الخط الأخضر الثالث للمترو وقطار العاصمة، سيتم تمديد ساعات العمل بخطوط المترو خلال أيام الخميس لمدة ساعة واحدة لتعمل حتى الواحدة صباحا، حيث يتم تطبيق القرار بدءا من يوم غدا الخميس ولمدة شهر واحد.

وقالت الشركة، في بيان اليوم الأربعاء، إن هذا القرار يأتي استجابة للاستطلاعات التسويقية التي تنفذها الشركة وسعيها المستمر لتحسين الخدمة، وتوفير أفضل تجربة ممكنة لركابها، بتوجيهات من وزارة النقل وتحت إشراف الهيئة القومية للأنفاق.

وأضافت الشركة أنها تتجاوب مع العملاء وإدخال تعديلات على جدول تشغيل القطارات وفقا للمناسبات المختلفة التي يتفاعل معها الشعب المصري، من بينها مباريات كرة القدم وساعات العمل في رمضان والأعياد بالإضافة إلى المناسبات الثقافية المختلفة.


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