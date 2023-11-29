صدر حديثًا عن دار يلدز للنشر والتوزيع، كتاب "خطوب ودروب" للكاتب محمد شبراوي، والذي يقع في 200 صفحة من القطع المتوسط.

الكتاب يضم 19 مقالا يحاول "شبراوي" من خلالها رصد وتحليل تأثير منصات التواصل الاجتماعي على حياتنا وكيف تعامل مستخدموها مع كثير من القضايا أو الأزمات التي أثيرت عبر هذه المنصات، ومدى تأثير الواقع الافتراضي على الواقع المعاش.

كما يجمع الكتاب الكتاب بين الطارف والتالد، فيأخذنا في جولة مع الجاحظ وابن قدامة والمبرّد والقالي مرورًا بطه حسين والمازني ونجيب محفوظ والسحّار ورجاء النقاش وصولًا إلى أحمد مراد والكتّاب الجدد. من تحدي القراءة إلى ورش كتابة الرواية، وتحفظات عدد من الأدباء الكبار على ورش الكتابة وغيرها من الموضوعات التي تعكس تغيرات المجتمعات العربية والأوساط الثقافية وعلاقة ذلك بمنصات التواصل الاجتماعي.

اختار شبراوي أن يبدأ كتابه بمثل عربي فصيح، يقول ”بقدر سرور التواصل تكون حسرة التفاصل“، المثل أورده الميداني في سِفره الماتع (مجمع الأمثال)، ويعكس بدرجة أو بأخرى ما يواجهه شباب عصر ثورة المعلومات، حيث يبدأ الأمر بتواصل عبر الفضاء الإلكتروني، ثم لسبب أو أكثر يقع الخلاف في الرأي والتباعد، لا يخلو الأمر من بلوك، فينقلب التواصل إلى تفاصل مصحوب بحسرة، وللعرب مثل آخر يقول ”وفي طول المعاشرة التقالي“.

على ذكر الأمثال، يذخر الكتاب بجملة من الأمثال العربية الفصيحة، فضلًا عن طائفة أخرى من الأمثال المصرية والخليجية، بما يجسّد التناص الثقافي والأدبي ضمن مجموعة من الموضوعات، ينطلق معظمها من العالم الافتراضي إلى الواقع المَعيش، وتتسع دائرة التناص لتشمل عددًا من النصوص الدينية والتاريخية والفكرية وغيرها.

في المقدمة، نطالع هذه الفقرة: ”ليس لعاقل أن يجحد أهمية منصات التواصل في عصرنا الراهن، وإن كنا من حين لآخر نحنّ -في فورة النوستالوجيا- إلى ماضينا العذب، لكننا لن ننسلخ من واقعنا أو نتنكر له. يُمضي كثيرون ساعات على تلك المنصات، تتنوع البواعث ويتباين التأثير والتأثر، في الجملة فإن الانفكاك من هذا الواقع ليس منطقيًا، ولا سبيل لحجب الشمس بغربال“.

ويضيف ”نطوف بين دفتي هذا الكتاب في مواقف شتى، نتوسل بالتراث والمعاصرة لرصد أحداث وثيقة الصلة بالعالم الافتراضي، كيف تفاعل روّاد منصات التواصل مع قضية بعينها؟ ما انعكاسات أزمة ما أثيرت عبر المنصات على شخصية أو جهة أو مؤسسة؟ تداخلات العلاقة الشخصية وآلام ما بعد الفركشة، الغرام والانتقام في دنيا المشاهير من خلال ذلك العالم، الثقافة الاستعجالية في القراءة والكتابة والنقاش، وأشياء أخرى ندور في فلكها“.

الجدير بالذكر أن محمد شبراوي، هو صحفي مصري، يكتب في مجال النقد الأدبي والتاريخي، لا يخلو أسلوبه من لمسة تهكميّة، صدر له (كنّاشة الراوي)، (رسالة الإمام.. التاريخ والدراما في منصات التواصل)، ومجموعتان قصصيتان (بجعة المحروسة) و(سندريلا الحميّات).