محافظ القليوبية يناقش مع المجلس التنفيذي الاستعدادات للانتخابات الرئاسية

عقد اللواء عبد الحميد الهجان، محافظ القليوبية، اليوم، اجتماعا للمجلس التنفيذي للمحافظة لمناقشة عدد من الملفات، بينها استعدادات المحافظة للانتخابات الرئاسية المقبلة والمشروعات الجاري تنفيذها، بحضور الدكتورة إيمان ريان والدكتور سمير حماد نائبي المحافظ واللواء إيهاب سراج الدين السكرتير العام واللواء عبد الله عاشور السكرتير العام المساعد والعميد طارق عبد المعطي المستشار العسكري للمحافظة والمستشار صلاح سالم المستشار القانوني صفوت أبو السعود وكيل وزارة الأوقاف وسعيد أحمد محمد خضر رئيس الإدارة المركزية لمنطقة القليوبية الأزهرية ورؤساء المدن والأحياء ومديري المديريات وجميع الأجهزة التنفيذية المختلفة .

بدأ المحافظ اجتماع المجلس التنفيذي بمناقشة استعدادات المحافظة للانتخابات الرئاسية المقبلة والمقرر إجراؤها أيام 10 و11 و12 ديسمبر القادم، حيث تم تجهيز 366 مقرا انتخابيا على مستوى المراكز والمدن والأحياء بعدد 484 لجنة فرعية، مؤكدا أن الأجهزة التنفيذية والمعنية تكثف جهودها لسرعة الانتهاء من تجهيز المقار الانتخابية بنطاق المحافظة وإمدادها بكل المستلزمات لضمان سير العملية الانتخابية في هدوء ويسر.

كما ناقش المحافظ، الاستعدادات وتجهيز وإعداد المقار الانتخابية وتقديم الدعم اللوجيستي، والعمل على توفير وسائل الراحة للمواطنين أثناء الإدلاء بأصواتهم في إطار استعدادات المحافظة للانتخابات الرئاسية، موجها الجهات المعنية بسرعة الانتهاء من تجهيز المقرات الانتخابية بالأثاث ومصادر التهوية والإضاءة المناسبة والاهتمام بنظافة دورات المياه، فضلا عن توفير مكان مؤمن للصناديق، وتوفير كل سبل الراحة من أدوات ومستلزمات للقوات المشاركة في عملية التأمين.

وأكد استمرار الجولات الميدانية الموسعة على مدار الأيام المقبلة لمتابعة جاهزية جميع اللجان.

وأشار المحافظ، إلى أن المحافظة وأجهزة الدولة تقوم بدورها في تجهيز وإعداد المقار الانتخابية وتقديم الدعم اللوجيستي، والعمل على توفير وسائل الراحة للمواطنين أثناء الإدلاء بأصواتهم والالتزام بقواعد الهيئة الوطنية للانتخابات.



فيما حث المحافظ، المواطنين على المشاركة في الانتخابات وممارسة حقهم الدستوري، مؤكدا أن المشاركة في الانتخابات واجب وطني على الجميع وعلى المواطن أن يدرك أن مشاركته لها دور إيجابي فعال في مسيرة الوطن الديمقراطية