إزالة 37 حالة تعدِ على الأراضي الزراعية بالغربية وإحالة 37 مخالفا للبناء إلى النيابة

تابع الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، من خلال مركز السيطرة الموحد للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بالديوان العام، حملات إزالة التعديات عن طريق اتصال مرئي مع رؤساء المراكز والمدن والأحياء، من خلال شاشات وأجهزة تكنولوجية حديثة تنقل الموقع والأحداث فعليا؛ للوقوف على ما يتم خلال عملية الإزالة خلال الحملات المكبرة التي تقوم بها الوحدات المحلية للمراكز والمدن لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية.



وأشار إلى أنه يتم التعامل الفوري مع المخالفات والتعديات على الأرض الزراعية على مدار الساعة، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين بالتنسيق مع الجهات المعنية لحماية الرقعة الزراعية، وحظر توصيل المرافق للمباني المخالفة.



وشدد على أنه لا تهاون في التعديات على الأرضي الزراعية لحماية الأمن القومي الغذائي وحماية الرقعة الزراعية وردع المخالفين.



وتواصل الجهات التنفيذية بالغربية على مدار اليوم خلال الفترات الصباحية والمسائية تنظيم حملاتها المكثفة للحفاظ على مساحة الأرض الزراعية، والتصدي لأي محاولة تشوين مواد بناء أو حفر أساسات أو أي شكل من أشكال التعدي عليها بكل حسم، حيث تمكنت تلك الحملات من إزالة 30 حالة تعدِ على مساحة 16 سهما و13 قيراطا وفدانين، وإزالة 7 حالات تعدِ للبناء على مساحة 614 مترا مربعا، بالإضافة إلى تحويل 30 متعديا على الاراضي الزراعية و7 مخالفين للبناء للنيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.