الشرطة الأمريكية تكشف سبب وفاة الممثل إيفان إلينجسون

كشفت إدارة شرطة مقاطعة سان برناردينو في ولاية كاليفورنيا عن سبب وفاة الممثل الشاب إيفان إلينجسون، بعد 3 أسابيع من وفاته عن عمر يناهز 35 عاما، حيث أوضح تقرير الطبيب الشرعي أن «إلينجسون» رحل بسبب جرعة زائدة عرضية من عقار «الفنتانيل» المخدر، وذلك بحسب ذكر موقع «هوليوود ريبورتر».

وكان عثر على إيفان إلينجسون في يوم 5 نوفمبر، ميتا في مقر إقامته في فونتانا، كاليفورنيا، وذكر موقع «TMZ»، وتحدث والده عن الأمر، والذي قال إنه كان يعاني من تعاطى المخدرات في الماضي، لكن حالته تحسنت مؤخرا، وأن وفاته المفاجئة تمثل صدمة كاملة للعائلة.

ولعب إلينجسون دور الشاب المراهق أمام النجمة كاميرون دياز في فيلم «My Sister's Keeper» الذى طرح خلال عام 2009، كما كان معروفا أيضا بدوره المتكرر كايل هارمون في «CSI: Miami»، والذي لعب فيه دور البطولة في إجمالي 18 حلقة على مدار 3 سنوات.