رفضت إسرائيل، اليوم الأربعاء، أمام مجلس الأمن الدولي الدعوات لوقف دائم لإطلاق النار في الحرب على قطاع غزة.

وقال سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة جلعاد إردان، أمام أقوى هيئة تابعة للأمم المتحدة في نيويورك اليوم الأربعاء، إن "كل من يدعم وقف إطلاق النار يدعم بشكل أساسي استمرار حماس في حكم الإرهاب في غزة"، مضيفا: "لا تستطيع إسرائيل أن تحمي مواطنيها بوقف إطلاق النار".

وتابع إردان: "لا يمكن للمرء أن يطالب بوقف إطلاق النار ويدعي في الوقت نفسه أنه يسعى إلى حل للصراع، حركة حماس المسلحة ليست شريكا موثوقا به في السلام".

وقال "لقد صرحت حماس علنا - كما رأيتم جميعا - بأنها ستكرر يوم 7 أكتوبر مرارا وتكرارا حتى تختفي إسرائيل. كيف ستردون وتدافعون عن مواطنيكم ضد مثل هذا التهديد الواضح بوقف إطلاق النار؟".

وأضاف: "لا يمكن أن يكون هناك نهاية للعنف إلا إذا قامت حماس بتسليم جميع المحتجزين لديها وجميع المشاركين في الهجوم على إسرائيل في 7 أكتوبر".