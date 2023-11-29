روسيا ترغب في توقيع الزائرين لاتفاق ولاء لدى دخولهم البلاد

ترغب روسيا في أن يوقع الزائرون "اتفاق ولاء" ينص على التعهد بعدم معارضة الكرملين بخصوص قضايا من ضمنها الحرب الروسية في أوكرانيا، وحظر الترويج للعلاقات المثلية، وذلك حسبما ذكرته وكالة تاس الروسية للأنباء

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء، أنه وفقا لمسودة القانون التي أعدتها وزارة الداخلية فإن الزائرين الأجانب سيوقعون إعلانا يوافق على الالتزام بالمحظورات "التي تم إقرارها لحماية المصالح الوطنية لروسيا".

ولم يتضح ما إذا كان هذا الإجراء سينطبق على الزائرين لفترات قصيرة أم الأجانب الذين يحصلون على تأشيرات دخول طويلة المدى للعيش والعمل في روسيا.