المفوضية الأوروبية تدعو بنك الاستثمار الأوروبي لاستئناف الأنشطة في تركيا

قالت المفوضية الأوروبية في بيان، إن بنك الاستثمار الأوروبي يدعو لاستئناف العمليات عبر كل القطاعات في تركيا.

ومن المقرر أن تحشد المفوضية موارد الميزانية الأوروبية لضمان قرض جديد من بنك الاستثمار الأوروبي بقيمة 400 مليون يورو لتركيا، وقد قررت ذلك عقب زلزالي 2023.

يشار إلى أن بنك الاستثمار الأوروبي أوقف كل العمليات في البلاد في 2019 وسط نزاع بشكل أعمال الحفر غير القانوني، وطلب المجلس الأوروبي من البنك مراجعة عملياته في تركيا، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء.

ويعمل بنك الاستثمار الأوروبي في البلاد منذ 1965 وقد قام بتمويل عمليات بقيمة 30 مليار يورو من حينها.