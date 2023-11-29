 باريس تعتزم رفع أسعار تذاكر المترو خلال أولمبياد 2024

تعتزم العاصمة الفرنسية باريس رفع أسعار تذاكر المترو ، للزائرين خلال استضافتها دورة الألعاب الأولمبية العام القادم.

وأعلنت منطقة (إيل دو فرانس) التي تشمل العاصمة باريس ، اليوم الأربعاء أنه من المقرر أن يبلغ التذكرة الواحدة 4 يورو (40ر4 دولار) بدلا من 10ر2 يورو، مضيفة أن سعر التذكرة اليومية ستصل إلى 16 يورو بدلا من 45ر8 يورو، في حين تبلغ قيمة التذكرة الأسبوعية 70 يورو بدلا من 30 يورو.

وقالت الرئيسة الإقليمية فاليري بيكريس إن التكاليف الإضافية المتوقعة التي تبلغ حوالي 200 مليون يورو لتوسيع خدمات السكك الحديدية والحافلات خلال الأولمبياد، لا ينبغي أن يتحملها سكان باريس. ولن يتم رفع ثمن التذاكر الشهرية لسكان باريس .

وربما تتسبب معارضة ارتفاع الأسعار والعزوف عن متابعة منافسات أولمبياد 2024 من جانب الزوار، في تغيير تلك الخطة، علما بأن منطقة العاصمة سوف تتخذ قرارها النهائي في السابع من الشهر المقبل.

وتخطط باريس لرفع أسعار التذاكر اعتبارا م 20 يوليو المقبل، قبل وقت قصير من انطلاق الأولمبياد الصيفي، وحتى نهاية نهاية دورة الألعاب البارالمبية (لذوي الهمم) في الثامن من أيلول/سبتمبر القادم.

وسيتم تشجيع السكان على شراء التذكرة الشهرية بالسعر الأصلي في الوقت المناسب مسبقا.