مندوب مصر لدى الجامعة العربية: الشعب الفلسطيني يفضل الموت على أرضه بدلا من النزوح

أكد السفير محمد مصطفى عرفي، مندوب مصر لدى جامعة الدول العربية، رفض مصر الواضح لأي محاولة اثمة لتصفية القضية الفلسطينية.

وقال عرفي خلال كلمته أمام اجتماع المندوبين الدائمين بالجامعة العربية بمناسبة يوم التضامن مع الشعب الفلسطيني: " نجتمع اليوم لدعم واحدة من أروع قصص الكفاح، مضيفا أنه رغم العدوان الغاشم الذي يتعرض له قطاع غزة والضفة الغربية والذي دفع ثمنه الشعب الفلسطيني غاليا، و رغم ذلك لم يتخلى عن ارضه و لم يقبل تصفية قضيته".

وتابع: "لقد بذلت مصر أقصى جهد و واصلت من خلال مساعيها والتشاور لحشد موقف عربي وإسلامي جامع"، مؤكدا أن "موقف مصر الواضح أكد رفض اي محاولة اثمة لتصفية القضية الفلسطينية"

وأشار إلى أن مصر ترفض سياسات التجويع و الترويع والقتل المتعمد للابرياء. متساءلا :" بأي ذنب قتلوا هؤلاء الابرياء؟!".

كما لفت لصمود الشعب الفلسطيني الذي لا يزال يفضل الموت على أرضه بدلا من النزوح.

وأشار لنجاح مصر بالمشاركة مع الأشقاء في دولة قطر لتمديد فترة الهدنة، قائلا: "صحيح أن قضية فلسطين هي قضية جميع العرب والاصح أنها هي قضية الشرفاء جميعا.. عاشت فلسطين على حدود الرابع من يونيو عام ١٩٦٧ وعاصمتها القدس الشرقية".