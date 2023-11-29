أمير قطر والرئيس الألماني يبحثان تطورات الأوضاع في غزة والأراضي الفلسطينية

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بحث أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني والرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير، اليوم الأربعاء، تطورات الأوضاع في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية.

ووفق وكالة الأنباء القطرية ( قنا)، استعرض الطرفان، خلال جلسة المباحثات التي عقدت بالديوان الأميري ،اليوم، أبرز القضايا والمستجدات الإقليمية والدولية الراهنة، إضافة إلى العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تعزيزها وتطويرها في مختلف مجالات التعاون المشترك.

وشدد الأمير تميم، على "أهمية التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار، وحماية المدنيين، وإيصال المساعدات الإنسانية لأهالي القطاع، وإيجاد حلول تضمن قيام الدولتين وفق القرارات الدولية والأممية".

وكان الأمير تميم والرئيس شتاينماير عقدا لقاء ثنائيا، ناقشا خلاله عددا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.