تراجع معدل المواليد في كوريا الجنوبية بأعلى نسبة منذ 3 أعوام خلال سبتمبر الماضي

أظهرت بيانات في كوريا الجنوبية اليوم الأربعاء، أن عدد المواليد تراجع بأعلى نسبة منذ ثلاثة أعوام خلال سبتمبر الماضي.



وذكرت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء أن بيانات مكتب الاحصاء أظهرت أن 18 ألفا و707 رضع ولدوا خلال سبتمبر الماضي، بانخفاض بنسبة 6ر14% مقارنة بالعام الماضي.



وتعد هذه أعلى نسبة تراجع يتم تسجيلها منذ سبتمبر 2020، عندما تراجع عدد المواليد بنسبة 5ر15% أو ما يعادل 3673 رضيعا.



وقد ارتفعت حالات الوفاة بنسبة 3% على أساس سنوي لتصل إلى 28 ألفا و364 في سبتمبر الماضي، وبذلك تعرضت البلاد لتراجع طبيعي في تعداد السكان بواقع 9657 هذا الشهر.



وكانت كوريا الجنوبية قد سجلت أول انخفاض طبيعي في تعداد السكان خلال عام 2019، واستمر تجاوز حالات الوفاة لحالات الولادة للشهر الـ47 على التوالي.



يشار إلى أن كوريا الجنوبية تعاني من تراجع مزمن في معدلات المواليد، حيث يختار الكثير من صغار السن تأجيل الزواج أو الانجاب أو عدم الزواج والانجاب على الاطلاق في ظل تغير الأعراف الاجتماعية وأساليب الحياة، وأيضا بسبب ارتفاع أسعار المنازل وسوق العمل الصعب والتباطؤ الاقتصادي.



وكان عدد حالات الزواج قد تراجع بنسبة 3ر12% على أساس سنوي ليصل إلى 12 ألفا و941 حالة في سبتمبر الماضي، كما انخفضت حالات الطلاق بنسبة 1ر8% لتصل إلى 7504 حالات.