ممثل مفاوضات تحرير التايلانديين من غزة: حماس عاملت مواطنينا بشكل جيد

ثارت حالة من الغضب في الأوساط الإسرائيلية، وذلك في أعقاب تصريحات متعاطفة مع فصائل المقاومة الفلسطينية وأدلى بها الدكتور لاربونج سيد، كبير المفاوضين التايلانديين، الذين احتجزتهم المقاومة بعملية طوفان الأقصى، وأفرج عنهم قبل أيام قليل مع تطبيق اتفاق الهدنة المؤقتة.

* مأوى إنساني.. وتعاليم القرآن.

وقال الدكتور سيد، إن الرهائن المحررين أخبروه بأنهم تلقوا معاملة جيدة وجرى توفير مأوى طيب لهم والملابس والطعام والماء، مشيرا إلى أن حماس لم تعامل التايلانديين بشكل مختلف عن معاملتها للإسرائيليين وباقي الجنسيات الأخرى، ما ينفي ادعاءات إسرائيل الكاذبة بشأن تعرض الرهائن لأي انتهاكات.

ومثل الدكتور ليربونج سيد، مجموعة مسلمة شيعية تايلاندية شاركت في المحادثات.

وأضاف سيد أن حماس حافظت على نفس المعيار مع الجميع؛ لأنها تلتزم بأحكام الإسلام، وخاصة فيما يتعلق بحماية الأطفال، وذلك وفقا لمقابلة أجراها مع شبكة سكاي نيوز البريطانية.

* صداقة الأسرى مع المقاومة

وعن تفاصيل المفاوضات، ذكر المفاوض التايلاندي بلقائه مع الشبكة البريطانية، أنه وُعد في كل مراحل التواصل مع المقاومة، بأن المواطنين التايلانديين قد أُخذوا كأسرى حرب، وأنه سيتبع تجاههم قوانين القرآن، وكان على ثقة من أنهم فعلوا ذلك.

وأكد أن الدليل على ذلك، ما شاهده الجميع بمقاطع الفيديو؛ حيث أظهرت المواطنين الذين أطلق سراحهم ومدى علاقتهم الطيبة مع مقاتلي حماس.

* صرخة معبرة عن معاناة غزة

وعندما سُئل عن أحقية حماس في أخذ رهائن من إسرائيل، أجاب بحزم: نعم؛ لأن هناك أكثر من 6000 أسير فلسطيني داخل السجون الإسرائيلية ولا تستطيع عائلاتهم زيارتهم. والعالم لا يسمع صرخاتهم، ولهذا السبب كان على حماس أن تفعل ذلك؛ لجذب أنظار العالم إلى معاملة إسرائيل للأسرى الفلسطينيين الأبرياء.

وأضاف أنه برأيه ومن خلال المحادثات التي أجراها مع المكتب السياسي لحماس، لا يعتقد أنه سيتم إطلاق سراح جميع المختطفين دفعة واحدة، فحماس تريد إجراء المزيد من المفاوضات وتحقيق التغيير لمواطني غزة وهز حقٌ مشروع وطبيعي.

* إنها الحرب

ونفى عرض حماس لطلبات، مقابل إطلاق سراح المواطنين التايلانديين، ولكن فقط سيتم إطلاق سراحهم عندما يكون هناك وقف لإطلاق النار.

وبمواجهته بأن المقاومة الفلسطينية قتلت ما لا يقل عن 39 مواطنا تايلانديا، كان جوابه: "هذا أمر مؤكد. ولكننا لا نعرف كيف - إنها الحرب".

وواصل أن الحرب مؤكد أن تتضمن عمليات قتل من كلا الجانبين؛ لكن الشيء الرئيسي هو أن حماس فعلت ذلك من أجل أخذ أسرى واستخدامهم في صفقات من أجل إطلاق سراح السجناء معهم، وقد أرادوا فقط قتل جنود إسرائيليين، وليس مدنيين".