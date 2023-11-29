قال وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، إن الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية هو سبب الصراع، وأساس الشر، وزواله هو سبيل الأمن وطريق السلام للفلسطينيين والإسرائيليين وكل شعوب المنطقة.

وأضاف خلال كلمته بمجلس الأمن، منذ قليل: «يكذب من يقول لكم إن الصراع ديني، ويحاول عبثا تزوير التاريخ، هناك صراع لأن هناك احتلالا غاشما وظلما سافرا سرق ماضي شعب كامل ويدمر حاضره ويحاصر مستقبله في ضيق قمعه وكراهيته»، ذاكرا أن التنمر أداة منعدم الحجة وفاقد المنطق وهشيش الطرح.

ولفت إلى تقديم العرب، طرح كامل لسلام كامل ينعم في ظله الفلسطينيين والإسرائيليين بالأمن، مبادرة عربية تعود للعام 2002، متسائلا: ماذا قدمت إسرائيل التي رفضت مبادرتنا لتحقيق السلام لتجلب السلام لشعبها ولفلسطين، ماذا فعلت غير تكريث الاحتلال».

وطالب مجلس الأمن بفرض وقف إطلاق النار لينتهي العدوان، والمجتمع الدولي بفرض زوال الاحتلال لينتهي الصراع، الجميع يدعم حل الدولتين الذي يعني تعريف انتهاء الاحتلال.

وأكد أن إسرائيل تمتلك قدرة جعل المفاوضات عبثية لن تنتج هذا الحل، وثمة سبيل للسلام الذي ينشده الجميع، هو اعتماد مجلس الأمن قرارا ملزما، يعترف بالدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس المحتلة بحدود 67، مشيرا إلى أهمية إطلاق خطوات محددة الزمن لتنفيذه، ويمنع الخطوات الأحادية الإسرائيلية التي تكرث الاحتلال وتقتل فرص السلام والإيمان به.

وتابع: «استجابة إسرائيل لهذا القرار تحقق السلام والأمن للإسرائيليين والفلسطينيين وتضع المنطقة على طريق مستقبل لا خوف فيه ولا قهر ولا كره، رفضها يعني إصراراها على أن يظل الصراع مصير منطقتنا».

وأضاف: «يجب وضع إسرائيل في مواجهة فعل دولي لاجم يحاسب غطرستها، ويعاقب تعنتها ويجعل كلفة احتلالها عالية حتى استحالة استمراره، وغير ذلك سيبقى الصراع وستتفجر بعد غزة حروب، إسرائيل أحبطت جهود السلام على مدار 30 عاما».

https://www.youtube.com/watch?v=zsPos1cvtXA