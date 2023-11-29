نمو الأرباح المجمعة للشركة العربية لحليج الأقطان 92% لـ400 مليون جنيه بنهاية يونيو 2023

• ارتفاع الإيرادات المجمعة 62% على أساس سنوي لتسجل 3.36 مليار جنيه بدعم زيادة المبيعات المحلية والتصدير

حققت الشركة العربية لحليج الأقطان صافى أرباح مجمعة بلغت 400 مليون جنيه خلال العام المالى المنتهى فى يونيو 2023 مقابل صافى أرباح مجمعة قدرها 208 مليون جنيه فى يونيو 2022 بزيادة قدرها 192 مليون جنيه وبنسبة زيادة 92%.



وبلغت الإيرادات المجمعة 3.366 مليار جنيه فى يونيو 2023 مقابل 2.074 مليار جنيه فى يونيو 2022 بزيادة قدرها 62%.



فيما بلغ مجمل الربح في نهاية يونيو الماضي، 512 مليون جنيه مقابل 420 مليون جنيه، وذلك بهامش ربح يصل إلى 15%.



وأوضحت الشركة أن الزيادة فى الإيرادات جاءت نتيجة اهتمام الإدارة التنفيذية لمبيعات التصدير وتوسيع رقعة البيع المحلى فى جميع أنحاء جمهورية مصر العربية لشركات المجموعة .



كما حققت القوائم المالية المستقلة للشركة العربية لحليج االقطان فى يونيو 2023 صافى أرباح وصلت إلى 80 مليون جنيه مقابل 34 مليون جنيه، بزيادة قدرها 46 مليون جنيه، بنسبة زيادة قدرها 135% وبهامش ربح يصل إلى 47%.