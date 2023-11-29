السكرتير العام المساعد لبني سويف يتفقد عددا من مقار اللجان بالواسطى استعدادا للانتخابات الرئاسية

واصل اللواء سامي علام السكرتير العام المساعد لمحافظة بنى سويف، متابعاته الميدانية بمراكز ومدن المحافظة؛ للوقوف على جاهزية أماكن الاقتراع والتصويت؛ استعداداُ للانتخابات الرئاسية 2024،المزمع إجراؤها ديسمبر المقبل، حيث تبدأ أعمال الاقتراع "في الداخل" بداية من 10 ديسمبر ولمدة 3 أيام، وتسبقها أعمال التصويت للمصريين بالخارج في الأول من الشهر المقبل.

وفي جولته اليوم بمركز ومدينة الواسطى، تفقد السكرتير العام المساعد، عدداً من المقار الانتخابية؛ لمتابعة التجهيزات الجاري تنفيذها؛ لإجراء الانتخابات،والتي تشمل اللجان الفرعية بالمدارس والمعاهد الأزهرية ومراكز الشباب وغيرها من المقار التي يتم اختيارها بجانب لجنة الفرز بمركز شباب المدينة "الساحة الشعبية"، حيث اطمأن السكرتير العام المساعد، على توافر كافة التيسيرات اللازمة لتسهيل إدلاء الناخبين بأصواتهم، وتوفير كافة سبل الراحة للمواطنين من أدوات ومستلزمات من المظلات والمقاعد وكراسى متحركة لذوى الاحتياجات الخاصة والمسنين ونظافة الحمامات.

وأكد السكرتير العام المساعد على توجيهات المحافظ الدكتور محمد هاني غنيم، بالمراجعة المستمرة لتجهيزات اللجان، مع التأكيد على أهمية التوعية بالمشاركة الإيجابية في أعمال الاقتراع والتصويت التي تُجرى تحت إشراف قضائي، مبيناً اقتصار دور ومهام الأجهزة التنفيذية على الجوانب التنظيمية والإدارية لتسهيل عملية الاقتراع والتصويت.

رافق السكرتير العام المساعد، خلال جولته: حمادة راضي رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الواسطى، أشرف مليجي نائب رئيس المدينة، ونبيل محمد مدير الإدارة التعليمية بالواسطى ومسؤولى الوحدة المحلية.