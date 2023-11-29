الحوثيون: هجماتنا في البحر الأحمر تقتصر على السفن الإسرائيلية

قالت جماعة الحوثيين في اليمن، اليوم الأربعاء، إنها "حريصة على الأمن البحري وسلامة الممرات المائية، وأن القوات البحرية اليمنية (تابعة للحوثيين) ملتزمة بحماية المياه اليمنية بموجب صلاحياتها السيادية".

جاء ذلك تعقيباً على بيان وزراء خارجية مجموعة الدول الصناعية السبع فيما يخص الأمن البحري.

وقال محمد عبدالسلام، رئيس الوفد المفاوض للحوثيين والمتحدث الرسمي باسم الجماعة، في بيان: "العملية التي تمت في الآونة الأخيرة هي منحصرة بالسفن الإسرائيلية، وقد أعلنت القوات البحرية ذلك عبر تحذيراتها المتكررة للسفن التابعة للعدو الإسرائيلي أو التي تعمل معه بأنها ستكون عرضة للاستهداف نتيجة العدوان الغاشم والحصار الجائر على قطاع غزة والشعب الفلسطيني".

وأضاف "قناعتنا أن تصرفات الكيان الإجرامية تهديد للأمن والسلم الإقليميين والدوليين، وأن التصدي لها ولأنشطتها العدوانية ضد الشعب الفلسطيني والمنطقة أمر مهم لأمن وسلام المنطقة والعالم".

وعن طاقم السفينة المحتجزة، أشار عبدالسلام، إلى "التعامل معهم وفقا للأخلاق الإسلامية والأعراف الإنسانية كما تم السماح لهم بالتواصل بأهاليهم".

وأكد عبدالسلام "أن احتجازها (السفينة) تم تضامنا مع الشعب الفلسطيني ومساندة لمقاومته في غزة وأن مصيرها مرتبط بخيارات المقاومة الفلسطينية وبما يخدم أهدافها في مواجهة العدوان الإسرائيلي".

وأردف عبدالسلام بالقول "إعطاء مجموعة الدول الصناعية السبع مشروعية الدفاع عن النفس للكيان الصهيوني مخالفة للقانون الدولي كونه احتلالا باطلا لفلسطين، ويمارس عدوانا وحشيا ضد غزة، وأن المشروعية الحقيقية هي للشعب الفلسطيني في مقاومة ومواجهة ما يتعرض له من عدوان وحصار واحتلال من قبل كيان العدو الإسرائيلي المدعوم أمريكيا وغربياً".

وكان وزراء خارجية مجموعة الدول الصناعية السبع، قد دعوا الحوثيين بشكل خاص إلى الوقف الفوري للهجمات على المدنيين والتهديدات التي تستهدف ممرات الشحن الدولي والسفن التجارية، كما دعوا إلى إطلاق سراح السفينة "جالاكسي ليدر" وطاقمها التي تم الاستيلاء عليها بشكل غير قانوني من المياه الدولية في 19 نوفمبر الجاري.