وزير الخارجية الأوكراني: الحرب مع روسيا لم تصل إلى طريق مسدود

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رفض وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا، المخاوف بشأن عدم إحراز الجيش الأوكراني تقدما في معركته ضد روسيا.

وقال كوليبا، لدى وصوله لحضور اجتماع مع وزراء خارجية دول حلف شمال الأطلسي "الناتو" في بروكسل اليوم الأربعاء: "لا يوجد طريق مسدود".

وأضاف كوليبا: "علينا أن نواصل، علينا أن نواصل القتال. أوكرانيا لن تتراجع".

وقال كوليبا إن الهدف الاستراتيجي لأوكرانيا في استعادة كامل أراضيها، بما في ذلك شبه جزيرة القرم، "لم يتغير ولن يوقفنا شيء".

ودعا كوليبا أعضاء حلف الناتو مجددا إلى "زيادة إنتاج الأسلحة والذخيرة وغيرها من المعدات العسكرية بشكل كبير" لدعم أوكرانيا.

وقال كوليبا، بشأن المزيد من التزامات الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة لأوكرانيا، إنه لا يزال "متفائلا" بأنه سيتم اتخاذ قرارات لصالح أوكرانيا قريبا.